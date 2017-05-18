18 Mayıs, 2017 | 10:26

FIFA U17 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Hindistan’da Cristiano Ronaldo heyecanı yaşanıyor.

FIFA U17 Dünya Kupası bu yıl Hindistan’da düzenlenecek. Turnuva öncesi hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Hindistan Futbol Federasyonu (AIFF), Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’yu ülkeye davet etti.

6-28 Ekim tarihlerindeki turnuvayı fırsata çevirmek isteyen Hindistan yönetimi, hem ülke futbolunun tanıtımı hem de dünya kupasına olan ilginin artması adına Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile iletişime geçti.

Cristiano Ronaldo Hindistan Yolcusu

Hindistan Futbol Federasyonu (AIFF), Real Madrid forması giyen Ronaldo’dan olumlu dönüş alındı. Yıldız futbolcu, müsait olması durumunda Hindistan’a giderek turnuvayı izleyecek.