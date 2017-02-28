28 Şubat, 2017 | 09:37

Yayınladığı dönemde izlenme rekorları kıran Fatmagül’ün Suçu Ne isimli dizi Hindistan’da Hint oyuncularla yeniden çekilecek.

Hindistan’ın Türk dizilerine olan ilgisi her geçen gün artıyor. Bugüne kadar birçok ülkede yayınlanan Türk dizilerine bir yenisi daha eklenmek üzere.

Hindistan’da Fatmagül’ün Suçu Ne Sürprizi

Şimdiye kadar, sadece dublaj yapılarak Dubai, Bulgaristan, Rusya ve Hırvatistan gibi ülkelerde yayınlanan Türk dizlerinin aksine Fatmagül’ün Suçu Ne farklı bir formatla Hindistan’da karşımıza çıkacak. Türkiye’de izleneme rekorları kıran dizinin Hint uyarlaması çekilecek.

Hindistan’ın ünlü oyuncusu Rajesh Khattar ve 7 yıl aradan sonra ekranlara dönen eşi Vandana Sajnani, yeniden çekilecek ve adının Fatmagül olacağı öğrenilen dizide başrolü paylaşacak.