Hint Güzelden James Bond Açıklaması

01 Haziran, 2017 | 18:35

Hint sinemasının ünlü oyuncusu Priyanka Chopra, James Bond olmak istediğini söyledi.

2000 yılında Dünya Güzeli seçilen Hint sinema oyuncusu Priyanka Chopra, James Corden’ın sunduğu The Late Late Show programına konuk oldu.

2 Haziran’da vizyona girecek Baywatch (Sahil Güvenlik) filminde başrol oynayan Hint güzel, kendisine yöneltilen “Bond kızı olmayı düşünür müsünüz?” sorusuna “Ben Bond kızı değil James Bond olmak isterim” şeklinde yanıt verdi.