Hint Starının Dondurmayla İmtihanı

09 Ekim, 2017 | 12:52

Hint Starı Aamir Khan’ın Türkiye tatili devam ediyor.

Bollywood yıldızı Aamir Khan meşhur Maraş dondurması yemek istedi ancak tahmin edileceği gibi pek kolay olmadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın davetlisi olarak, Türkiye’de bulunan Khan, burada birçok etkinliğe de katıldı.

İstanbul’a hayran olduğunu söyleyen, Aamir Khan meşhur Maraş dondurmasını denemek istedi.

Aamir Khan, dondurmanın tadına ustanın elinden baktı ama bu o kadar da kolay olmadı.