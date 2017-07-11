Hızlı Ve Öfkeli’nin Yıldızı Michelle Rodriguez St Tropez Sahillerinde
11 Temmuz, 2017 | 09:05
Hızlı ve Öfkeli serisiyle adını duyuran Michelle Rodriguez, St. Tropez sahillerinde görüntülendi.
Fransa’nın Provence-Alpes-Côte d’Azur bölgesinin en meşhur tatil kenti St. Tropez, dünyaca ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.
Hızlı ve Öfkeli film serisiyle ünlenen Michelle Rodriguez de St. Tropez Turları yapan ünlülerden. 38 yaşındaki güzel oyuncu geçtiğimiz hafta sonunu St. Tropez sahillerinde denizin ve güneşin tadını çıkararak geçirdi.
Michelle Rodriguez, St. Tropez tatili sırasında atletik görüntüsüyle tam not alırken ABD’li güzelin Fransa sahilleri seyahatinden oldukça memnun olduğu öğrenildi.
Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Yorum Bırakın
Michelle Rodriguez, St Tropez,
Bu habere yapılmış yorumlar
İlk yorum yapan siz olun!
BENZER MAGAZİN HABERLERİ