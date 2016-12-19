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Hollywood Efsanesi Zsa Zsa Gabor Hayatını Kaybetti

19 Aralık, 2016 | 09:55

Hollywood Efsanesi Zsa Zsa Gabor Hayatını Kaybetti

Hollywood’un efsanevi oyuncusu Zsa Zsa Gabor, 99 yaşında hayatını kaybetti.

Hollywood’da bir döneme damgasını vuran Macar asıllı aktris Zsa Zsa Gabor, Los Angeles’ta yaşamını yitirdi.

İlerleyen yaşına bağlı olarak kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Zsa Zsa Gabor, 1936 yılında Macaristan güzeli seçilmiş ve bir süre Türkiye’de yaşamıştı.
Zsa Zsa Gabor

ABD’ye taşındıktan sonra Hollywood’da dönemine damga vuran isimler arasına giren Zsa Zsa Gabor, 1958 yılında “En Göz Alıcı Aktris” kategorisinde Altın Küre kazandı. Gabor, “Moulin Rouge” ve “Queen of Outer Space” filmlerinde başrol oynamıştı.

Hollywood Efsanesi Zsa Zsa Gabor Hayatını Kaybetti
Hayatı boyunca 8 evlilik yapan Gabor, bu evliliklerin ilkini 19 yaşındayken Türk siyasetçi Burhan Asaf Belge ile gerçekleştirmişti.

Atatürk hayranıydı

Mustafa Kemal Atatürk’e olan hislerini gizlemekten kaçınmayan Zsa Zsa Gabor, 1993 yılında yayımlanan otobiyografisinde de bu hisleri kaleme almıştı.

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Zsa Zsa Gabor,

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