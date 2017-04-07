Hollywood Yıldızları Madrid’de

07 Nisan, 2017 | 10:55

Sinemaseverlerin heyecan ve merakla beklediği Hızlı ve Öfkeli 8’in galası İspanya’da yapıldı.

Hızlı ve Öfkeli serisinin 8’inci ve son filminin İspanya galası başkent Madrid’de yapıldı. Gala için Madrid’e gelen filmin başrolleri Vin Diesel ve Charlize Theron, iki sürpriz konukla karşılaştı.

Atletico Madrid’in yıldızları Antonio Griezmann ve Filipe Luis, gala gecesinde, Hollywood yıldızlarını yalnız bırakmadılar.

Yıldız futbolcular, hem Vin Diesel hem de Charlize Theron’a isimlerinin yazılı olduğu Atletico Madrid formaları hediye etti.