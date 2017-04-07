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Hollywood Yıldızları Madrid’de

07 Nisan, 2017 | 10:55

Antonio Griezmann Filipe Luis Charlize Theron

Sinemaseverlerin heyecan ve merakla beklediği Hızlı ve Öfkeli 8’in galası İspanya’da yapıldı.

Hızlı ve Öfkeli serisinin 8’inci ve son filminin İspanya galası başkent Madrid’de yapıldı. Gala için Madrid’e gelen filmin başrolleri Vin Diesel ve Charlize Theron, iki sürpriz konukla karşılaştı.

Atletico Madrid’in yıldızları Antonio Griezmann ve Filipe Luis, gala gecesinde, Hollywood yıldızlarını yalnız bırakmadılar.

Yıldız futbolcular, hem Vin Diesel hem de Charlize Theron’a isimlerinin yazılı olduğu Atletico Madrid formaları hediye etti.

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Hızlı ve Öfkeli, Hollywood, İspanya, Madrid,

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