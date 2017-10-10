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Hollywood’un En Ünlü Eşcinselleri

10 Ekim, 2017 | 16:50

Kimseden çekinmeden eşcinsel kimliklerini açıklayan birçok ünlü Hollywood yıldızı var.

İşte Hollywood’un En Ünlü Eşcinselleri;

Twilight’ın yıldızı Kristen Stewart, eşcinsel kimliğini saklamadan kız arkadaşıyla cesurca sokaklarda el ele dolaşıyor.

Zachary Quinto Star Trek serisindeki Spock karakteri… Ünlü oyuncu 2011 yılında eşcinsel kimliğini açıkladı.

Jodie Foster da 2013 Altın Küre Ödülleri’nde eşcinsel olduğunu açıkladı.

Hobbit filminden tanıdığımız ünlü oyuncu Luke Evans, 2002 yılında verdiğini bir röportajda, gay olduğunu herkesin bildiğini ve bunu hiçbir zaman saklamadığını söyledi.

Ünlü yıldız Wentworth Miller, X-Men’nin Magneto’su Ian McKellen da eşcinsel olduklarını gizlemeyenlerden…

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