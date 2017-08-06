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Hülya Avşar’dan Zehra’ya onay

06 Ağustos, 2017 | 15:40

Hülya Avşar kızı Zehra

Hülya Avşar  kızı Zehra’nın sevgilisine onay verdi.

Akkanat Holding’in ortağı Yasin Akkanat ile bir yıldır flört eden Zehra Çilingiroğlu’na annesinden onay çıktı.

Zehra  zaten kötü giden Londra’daki okulunu “Yasin’i özlüyorum” diye bırakınca annesi kızmıştı.

Posta’dan Eylem İpek’in haberine göre, Zehra’nın üniversite eğitimine İstanbul’da devam etmesi aile içinde olumlu karşılanmış. Hülya Avşar, Zehra ile Yasin’in aşkına artık tepki göstermiyormuş.

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Hülya Avşar, Yasin Akkanat, Zehra Çilingiroğlu,

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