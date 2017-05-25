Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

İbrahim Çelikkol Sessiz Sedasız Evlendi

25 Mayıs, 2017 | 15:47

İbrahim Çelikkol Sessiz Sedasız Evlendi

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, mimar nişanlısıyla sessiz sedasız evlendi.

İbrahim Çelikkol, nişanlısı Mihre Mutlu ile dünyaevine girdi. Geçtiğimiz nisan ayında mimar olan sevgilisiyle nişan yapan başarılı oyuncu, Muğla’da evlendi. İbrahim Çelikkol, mutlu gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

İbrahim Çelikkol Sessiz Sedasız Evlendi

35 yaşındaki oyuncu, instagram sayfasına “Bütün medeniyetlerin şahitliğinde Evet” notuyla yüklediği fotoğrafla mutluluğunu belgeledi. İbrahim Çelikkol’un paylaştığı karede çiftin Knidos Deveboynu Feneri’nde oldukları görülüyor.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
İbrahim Çelikkol,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ

UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Manchester United

UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Manchester United

İngiliz devi Manchester United, Ajax'ı 2-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu oldu.
Küba’da Sağlık Devrimi Sürüyor! Bu Kez Alzheimer

Küba’da Sağlık Devrimi Sürüyor! Bu Kez Alzheimer

Küba'da sağlık devrimi sürüyor. Küçük ada ülkesi, kanserden sonra Alzheimer tedavisinde bir adım daha attı.
Basketbolda Gurur Gecesi! Avrupa’nın En Büyüğü Fenerbahçe

Basketbolda Gurur Gecesi! Avrupa’nın En Büyüğü Fenerbahçe

Euroleague finalinde Yunan temsilcisi Olympiakos’u mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa basketbolunda zirvenin sahibi oldu.
Şevval Sam’ın Oğlu Oxford’a Seçildi

Şevval Sam’ın Oğlu Oxford’a Seçildi

Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir, Oxford drama bölümüne seçildi.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.