İbrahim Çelikkol Sessiz Sedasız Evlendi
25 Mayıs, 2017 | 15:47
Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, mimar nişanlısıyla sessiz sedasız evlendi.
İbrahim Çelikkol, nişanlısı Mihre Mutlu ile dünyaevine girdi. Geçtiğimiz nisan ayında mimar olan sevgilisiyle nişan yapan başarılı oyuncu, Muğla’da evlendi. İbrahim Çelikkol, mutlu gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu.
35 yaşındaki oyuncu, instagram sayfasına “Bütün medeniyetlerin şahitliğinde Evet” notuyla yüklediği fotoğrafla mutluluğunu belgeledi. İbrahim Çelikkol’un paylaştığı karede çiftin Knidos Deveboynu Feneri’nde oldukları görülüyor.
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İbrahim Çelikkol,
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