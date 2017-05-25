İbrahim Çelikkol Sessiz Sedasız Evlendi

Euroleague finalinde Yunan temsilcisi Olympiakos’u mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa basketbolunda zirvenin sahibi oldu.

Küba'da sağlık devrimi sürüyor. Küçük ada ülkesi, kanserden sonra Alzheimer tedavisinde bir adım daha attı.

İngiliz devi Manchester United, Ajax'ı 2-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu oldu.

İbrahim Çelikkol, nişanlısı Mihre Mutlu ile dünyaevine girdi. Geçtiğimiz nisan ayında mimar olan sevgilisiyle nişan yapan başarılı oyuncu, Muğla’da evlendi. İbrahim Çelikkol, mutlu gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

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