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İbrahim Erkal Hayatını Kaybetti

09 Mayıs, 2017 | 17:32

İbrahim Erkal Kimdir? İbrahim Erkal Hayatını Kaybetti

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören şarkıcı İbrahim Erkal hayatını kaybetti.

12 Nisan’da evinin otoparkında baygın bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede beyin kanaması tanısıyla ameliyata alınan İbrahim Erkal’dan üzücü haber geldi.

Günlerdir yoğun bakım ünitesinde uyutulan 49 yaşındaki İbrahim Erkal yaşamını yitirdi. Acı haberi sanatçının sosyal medya hesaplarını yöneten ailesi duyurdu. Açıklamada, “Değerli sanatçımız İbrahim Erkal tüm çabalara rağmen hakkın rahmetine kavuşmuştur” ifadeleri kullanıldı.

İbrahim Erkal, beyin kanaması geçirmeden 15 gün önce 3. kez baba olmuştu.

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İbrahim Erkal,

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