İbrahim Erkal Hayatını Kaybetti

Universal Music Publishing Group, Selda Bağcan ile dünya çapında edisyon anlaşması imzaladı.

Küba'da yaşayan kara yengeçleri, ilkbahar yağmurlarının başlamasıyla her yıl ormanlardan kıyıya göç ediyor.

İbrahim Erkal, beyin kanaması geçirmeden 15 gün önce 3. kez baba olmuştu.

Günlerdir yoğun bakım ünitesinde uyutulan 49 yaşındaki İbrahim Erkal yaşamını yitirdi. Acı haberi sanatçının sosyal medya hesaplarını yöneten ailesi duyurdu. Açıklamada, “Değerli sanatçımız İbrahim Erkal tüm çabalara rağmen hakkın rahmetine kavuşmuştur” ifadeleri kullanıldı.

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