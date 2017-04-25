İbrahim Erkal İçin Umutlar Tükeniyor

25 Nisan, 2017 | 10:39

Beyin kanaması geçiren türkücü İbrahim Erkal’ın sağlık durumu hakkında yapılan son açıklama moralleri bozdu.

Bir süredir yoğun bakımda olan ünlü şarkıcı İbrahim Erkal için umutlar tükendi. Erkal’ın sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada türkücünün herhangi bir yaşama belirtisi göstermediği belirtildi.

Yoğun bakım servisinde tedavisini devam edilen İbrahim Erkal’ın beynindeki kanamanın durdurulmasına rağmen oluşan ödemin sürdüğü öğrenildi.