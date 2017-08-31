“İç Çamaşırlarına Zaafım Var”

31 Ağustos, 2017 | 13:01

Dünyaca ünlü model Heidi Klum iç çamaşırlarına olan zaafını anlattı.

Eski Victoria’s Secret meleği Heidi Klum, çıkardığı iç çamaşırı koleksiyonuyla ünlü isimlerin tercih ettiği bir markaya sahip.

Tasarladığı mayo,bikini ve iç çamaşırların modelliğini de yapan ünlü model, iç çamaşırlarına olan zaafını şöyle anlattı;

“Güzel iç çamaşırlarına büyük bir zaafım var. Çünkü kıyafetlerini ne zaman çıkaracağını asla bilemezsin. Her zaman bakımlı ve hazır gözükmelisin”