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İdo Londra’da podyuma çıkacak!

06 Kasım, 2017 | 13:28

İdo Londra’da podyuma çıkarak modellik yapacak. Deniz Berdan, Londra’da yapacakları yeni defile için yine İdo’ya teklif götürmüş.

İdo’nun cevabı ise “Evet” olmuş.

Tasarımcı Deniz Berdan ve kızı Begüm Berdan, kurdukları ‘DB Berdan’ markası ile Avrupa’ya açılmıştı. Ana-kız geçen Eylül’de düzenlenen ‘İstanbul Moda Haftası’nda ‘Yalan’ temalı bir defile düzenlemiş, İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo’yu podyuma çıkarmışlardı. Deniz Berdan, Londra’da yapacakları yeni defile için yine İdo’ya teklif götürmüş. “Evet” cevabı almış. (Posta)

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Begüm Berdan, Deniz Berdan, İbrahim Tatlıses, İdo, İstanbul Moda Haftası,

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