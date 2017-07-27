İkinci Balayı

27 Temmuz, 2017 | 13:13

İbrahim Çelikkol ile eşi Mihre Mutlu, balayı tadında tatillerine devam ediyorlar.

Mayıs ayında nikah masasına oturan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol ve Mihre Mutlu, tatillerini sürdürüyorlar.

İkinci kez balayı tatiline çıkan çift, Datça’daki Dalaman Çayı’nda rafting yaptı. Yakışıklı oyuncu, adrenalin dolu o anların fotoğrafını Instagram sayfasından paylaştı.