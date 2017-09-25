Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

İngiliz aktör İtalyan Vatandaşı Oldu

25 Eylül, 2017 | 12:41

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması kararına karşıtlığıyla bilinen Oscar ödüllü İngiliz aktör Colin Andrew Firth İtalya vatandaşlığına geçti.

İtalyan film yapımcısı Livia Giuggioli ile evli olan Oscar ödüllü aktör Firth’in, İtalya vatandaşlığına “eş durumundan” geçtiği kaydedildi.

İtalya ile 20 yıldan uzun süredir bağları olduğunu aktaran Firth, “Burada evlendim, 2 çocuğum da Roma’da doğdu” dedi.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Birleşik Krallık, Colin Andrew Firth, İngiliz Aktör, İtalya, İtalyan, Oscar,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Tacizden Kovuldu İddiası

Tacizden Kovuldu İddiası

Mehmet Ali Erbil (60), Star'daki 'Türk Malı' dizisinden taciz yüzünden ayrıldı iddiası ortaya atıldı.
Hande Ataizi Göbek Ve Kalça Yağlarını Mı Aldırdı?

Hande Ataizi Göbek Ve Kalça Yağlarını Mı Aldırdı?

Sunucu Hande Ataizi'nin göbek ve kalça yağlarını aldırdığı iddia edildi.
Yardım Meleği Jennifer Garner

Yardım Meleği Jennifer Garner

Yardımseverliğiyle tanınan Jennifer Garner, önceki gün memleketi Houston'da, Harvey fırtınasından zarar görenleri ziyaret etti.
Son gelişme… Alişan Eda Erol Ayrılık Sebebi Ne?

Son gelişme… Alişan Eda Erol Ayrılık Sebebi Ne?

Son gelişme... Alişan Eda Erol Ayrılık Sebebi Ne?

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.