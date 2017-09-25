İngiliz aktör İtalyan Vatandaşı Oldu

25 Eylül, 2017 | 12:41

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması kararına karşıtlığıyla bilinen Oscar ödüllü İngiliz aktör Colin Andrew Firth İtalya vatandaşlığına geçti.

İtalyan film yapımcısı Livia Giuggioli ile evli olan Oscar ödüllü aktör Firth’in, İtalya vatandaşlığına “eş durumundan” geçtiği kaydedildi.

İtalya ile 20 yıldan uzun süredir bağları olduğunu aktaran Firth, “Burada evlendim, 2 çocuğum da Roma’da doğdu” dedi.