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İngiliz Damat Sorun Olmaz

17 Mart, 2017 | 13:29

Zehra Çilingiroğlu: İngiliz Damat Sorun Olmaz

İngiltere’de eğitim alan Zehra Çilingiroğlu, annesinin İngiliz bir damadı sorun etmeyeceğini söyledi.

Eğitim hayatına İngiltere’de devam eden Hülya Avşar ile Kaya Çiligiroğlu’nun kızları Zehra, ailesini özlediği için geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelmişti.

Zehra Çilingiroğlu, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Burada kısa süreli basın mensuplarıyla sohbet eden Zehra, sorulan sorulara içtenlikle cevap verdi.

Zehra, kendisine yöneltilen “İngiliz bir damada anneniz Hülya Avşar’ın tepkisi ne olur?” şeklindeki soruya “Annem istek ve tercihlerime saygı duyar” yanıtını verdi.

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Hülya Avşar, İngiltere, Zehra Çilingiroğlu,

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