İngiliz Kraliyet Ailesine Yeni Varis

04 Eylül, 2017 | 22:16

İngiltere Kraliyet Ailesi, bebek heyecanı yaşıyor.

Cambridge Düşesi Kate Middleton, üçüncü kez anne oluyor. İngiltere kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ile eşi Kate’in, 3’üncü çocuklarını bekledikleri duyuruldu.

Kensington Sarayı bebek haberini “Cambridge Dükü ve Düşesi, Cambridge Düşesi’nin üçüncü çocuğunu beklediğini açıklamaktan memnuniyet duyar. Kraliçe ve her iki ailenin de üyeleri bu haberden mutluluk duyuyor” şeklinde yaptığı açıklamayla duyurdu. Bebeğin cinsiyetiyle ilgili bilgi ise henüz verilmedi.

Prens William ile Kate Middleton’ın Prens George adında dört yaşında bir oğlu ile Prenses Charlotte adında iki yaşında bir kızı bulunuyor.

Yeni bebek; Prens Charles, Prens William, Prens George ve Prenses Charlotte’tan sonra İngiliz tahtının beşinci varisi olacak.