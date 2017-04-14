İngiliz şarkıcı Ed Sheeran Rekor Kırdı

14 Nisan, 2017 | 10:41

İngiliz şarkıcı Ed Sheeran son albümü Divide (÷) ile rekor kırdı.

3 Mart’ta yeni albümünü yayınlayan İngiliz sanatçı Ed Sheeran, Britanya’da bir haftalık satış performansıyla birçok rekoru altüst etmeyi başardı. İngiliz şarkıcının üçüncü stüdyo albümü olan Divide (÷), bir haftada 672 binlik satış rakamına ulaştı. Albümün çıkış şarkısı Shape Of You, ocak ayında müzikseverlerle buluşmuştu.

26 yaşındaki başarılı sanatçının bağlı olduğu müzik şirketi, bu sonuçlarla birlikte son 20 yılın en hızlı satan plağı unvanının da Ed Sheeran’a geçtiğine dikkat çekti.

Dublin’de konser

Rekor kırmak bir yana Ed Sheeran, hayranlarıyla buluşmaya da devam ediyor. Sheeran, 13 Mart Perşembe akşamı İrlanda’nın başkenti Dublin’de muhteşem bir konsere imza attı. Dublin’in en ünlü konser ve etkinlik mekanlarının başında gelen Three Arena’da (3Arena) sahne alan Ed Sheeran, konserini izlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konseri 10 bin kişi izledi.