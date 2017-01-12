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Instagram Fenomeni Şampiyon Kayakçı Pistlere Dönüyor

12 Ocak, 2017 | 14:38

Bir milyona yakın Instagram takipçisi olan ünlü ABD’li ünlü kayakçı Lindsey Vonn, yeniden pistlere dönüyor.

Instagram Fenomeni Şampiyon Kayakçı Pistlere Dönüyor

Alp disiplininde yarışan ve Instagram üzerinden paylaştığı fotoğraflarla fenomen haline gelen ABD’li ünlü kayakçı Lindsey Vonn, sakatlığının ardından pistlere dönüyor.

Instagram Fenomeni Şampiyon Kayakçı Pistlere Dönüyor

Dört kez dünya şampiyonluğu başarısı yakalayan Lindsey Vonn, bu hafta Avusturya’da yapılacak yarışla pistlere geri döneceğini açıkladı.

ABD’li kayakçı, sakatlığını tamamen atlattığını ve yarışa geri döneceği için heyecanlı olduğunu söyledi. Lindsey Vonn, birkaç yarışı kaçırdığını ancak halen şampiyonluk şansının sürdüğünü vurguladı. 32 yaşındaki sporcu Colorado’da antrenman sırasında düşerek sağ kolunun üst tarafını kırmıştı.

Instagram Fenomeni Şampiyon Kayakçı Pistlere Dönüyor

Sakatlık sürecinden kurtulmak için yaptığı antrenmanları anbean instagram sayfasından paylaşan Vonn, binlerce beğeni ve yorum aldı. Lindsey Vonn, geçen yıl da yarışı lider götürürken şubat ayında bileğinden sakatlanarak şampiyonluğu kaçırmıştı.

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Kayak, Lindsey Vonn,

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