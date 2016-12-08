İnternette En Çok Aranan Oyuncular Belli Oldu

08 Aralık, 2016 | 10:26

2016 yılında internet üzerinden ismi en çok aranan oyuncular belli oldu. Zirvede Margot Robbie var.

İnternet Sinema Veritabanı (IMDb) tarafından her yıl yayımlanan “2016’nın en çok aranan oyuncuları” listesi belli oldu. Hollywood’un dikkat çeken oyuncuları arasında yer alan Avustralyalı aktris Margot Robbie, listemin ilk sırasında yer aldı.

Robbie, bu yıl İntihar Takımı (Suicide Squad) filmindeki süper güçlü, kötü kadın Harley Quinn karakteriyle IMDb’nin en çok arananlar listesine birinci sıradan girmeyi başardı. Game of Thrones dizisindeki Daenerys Targaryen karakteriyle ünlenen Emelia Clarke ikinci sırada kendine yer bulunurken, üçüncü sırada ise Stranger Things dizisiyle yıldızı parlayan Millie Bobby Brown yer aldı.

IMDb’nin açıkladığı 2016’nın en çok aranan oyuncular listesi şu şekilde:

1. Margot Robbie

2. Emilia Clarke

3. Millie Bobby Brown

4. Tom Hardy

5. Morena Baccarin

6. Gal Gadot

7. Alicia Vikander

8. Daisy Ridley

9. Haley Bennett

10. Leonardo DiCaprio