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İrem Derici Lizbon Sokaklarında

22 Mart, 2017 | 11:39

İrem Derici Lizbon Sokaklarında

Ünlü şarkıcı İrem Derici, tatil için gittiği Lizbon’da sokakta şarkı söyledi.

İrem Derici, sevgilisi Lider Şahin’le birlikte Lizbon tatiline çıktı. 30. yaş gününü sevgilisi Lider Şahin’in ailesiyle birlikte kutlayan İrem Derici, daha sonra sevgilisiyle küçük bir kaçamak yapıp Portekiz’in ünlü tatil kenti Lizbon’a uçtu.

Lizbon tatili sırasında bir hayli eğlenceli anlar yaşayan ve bu anları takipçileriyle paylaşan İrem Derici, Lizbon’da sokak şarkıcılarıyla birlikte şarkı söyledi.

İrem Derici Lizbon Sokaklarında

Derici, şarkı söylediği anların videosunu Instagram hesabından paylaştı. Ünlü popçu paylaşımına; “Lizbon’da bir sokak grubu, ikisi Brezilyalı, gitarist İtalyan. Lizbon’da buluşmuşlar. Bir de Türk kızını aldılar aralarına, şarkı söyledik gelen geçene sokaktan. Avaz avaz!” notunu ekledi.

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İrem Derici, Lizbon, Portekiz,

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