İrem Derici’ye Neler Oluyor?
19 Eylül, 2017 | 13:39
İrem Derici sağlık sorunları nedeniyle sevenlerini üzdü.
Yaşadığı mide rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören ünlü şarkıcı birçok konserini de doktor raporuyla iptal etti.
Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Reha Baran ünlü şarkıcının sağlık durumu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Hastamız İrem Derici; gastroenterit ve idrar yolu enfeksiyonu tanıları ile takip edilirken gelişen elektrolit dengesizlikleri, vücut toplam su dengesi bozuklukları ve solunum zorluğu nedeniyle yoğun bakım ünitesinde izlem ve tedaviye alınmıştır. Hastamızın tedavisi sürmektedir.”
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