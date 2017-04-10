10 Nisan, 2017 | 09:51

Dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk, ilk bebeğini dünyaya getirdi.

Hollywood’un ünlü aktörü Bradley Cooper ile iki yıldır birlikte olan Rus model Irina Shayk anne oldu. People dergisinde yer alan haberde, Bradley Cooper ‘ın sevgilisi Irina Shayk ‘ın doğum yaptığı iddia edildi.

Derginin çifte yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, 31 yaşındaki Irina Shayk yaklaşık iki hafta önce doğum yaptı. İddialar çok ciddi olmasına rağmen henüz bebeğin cinsiyeti ve adı hakkında ikiliden bir açıklama gelmedi.

Demet Akalın Tebrik Etti

Öte yandan Irina Shayk’ın instagram takipçileri arasında yer alan şarkıcı Demet Akalın, Rus modelin paylaştığı bir fotoğrafın altına “tebrikler” yorumunu yaptı.