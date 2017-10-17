Irina Shayk İtalyan Markası İçin Poz Verdi
17 Ekim, 2017 | 14:01
Rus model Irina Shayk, kısa sürede eski formuna kavuşup modelliğe devam etmeye başladı.
Seksi model bir İtalyan iç giyim markasının yeni kataloğu için poz verdi.
Nisan ayında kızı Lea’yı dünyaya getiren 31 yaşındaki Irina Shayk, hamileyken Victoria’s Secret defilesine çıkarak çok konuşulmuştu.
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