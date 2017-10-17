Irina Shayk İtalyan Markası İçin Poz Verdi

Hint Starı Aamir Khan'ın Türkiye tatili devam ediyor.

İngiliz futbolcu David Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham ile oyuncu Chloe Moretz, yeniden barıştı.

Kimseden çekinmeden eşcinsel kimliklerini açıklayan birçok ünlü Hollywood yıldızı var.

Mustafa Ceceli’nin eşi Selin İmer’in hamile olduğu iddia ediliyor.

Nisan ayında kızı Lea’yı dünyaya getiren 31 yaşındaki Irina Shayk, hamileyken Victoria’s Secret defilesine çıkarak çok konuşulmuştu.

Seksi model bir İtalyan iç giyim markasının yeni kataloğu için poz verdi.

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