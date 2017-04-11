Irina Shayk’ın Bebeğinin Cinsiyeti Ve İsmi Belli Oldu

11 Nisan, 2017 | 11:18

İki hafta önce doğum yaptığı öğrenilen Rus model Irina Shayk’ın bebeğin cinsiyeti ve ismi belli oldu.

Dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk anne oldu. İki yıldır aktör Bradley Cooper ile birlikte olan ünlü modelin bir kız çocuğu olduğu öğrenildi.

ABD basınında “dünyanın en güzel bebeği doğdu” başlığı ile servis edilen haberlerde, bebeğin cinsiyetinin kız adının ise Lea de Seine Shayk Cooper olduğu yazıldı.