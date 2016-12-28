Irina Shayk’tan Fotoğraflı Yanıt

28 Aralık, 2016 | 11:52

Rus model Irina Shayk, hamile olduğu yönünde çıkan haberlere fotoğraflı yanıt verdi.

Cristiano Ronaldo ile uzun süren bir birlikteliğin ardından ayrılan dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk, aktör Bradley Cooper ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Kısa bir süre önce de ünlü aktörden hamile olduğu konuşulmaya başlayan Irina Shayk, dedikoduların ardından Vogue Brezilya için objektif karşısına geçti.

30 yaşındaki seksi model verdiği pozlarla fit vücudunu sergilerken hamile olmadığını da göstermiş oldu.