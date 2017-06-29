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Işıl – Rüştü Reçber Çifti Mykonos Tatilinde

29 Haziran, 2017 | 10:22

Işıl – Rüştü Reçber Çifti Mykonos Tatilinde

Işıl Reçber ve eşi Rüştü Reçber, Yunanistan’ın Mykonos adasında tatilde.

Yaz aylarının gelişiyle birlikte ünlü isimlerin Yunan Adaları Turları başladı. Her yıl olduğu gibi birçok ünlü Yunan Adaları ‘nın en gözdesi Mykonos ‘ta soluğu aldı.

Yaz tatillerine Bodrum’daki evlerinde başlayan Işıl – Rüştü Reçber çifti, Mykonos adasının yolunu tuttu. İki günlük Yunan Adaları kaçamağı yapan çift, Mykonos ‘un en lüks otellerinden birinde kaldı ve gecelik konaklamaya 13 bin TL ödedi.

Işıl – Rüştü Reçber Çifti Mykonos Tatilinde

Ucuz, vize alması kolay ve yakın

Yunan Adaları, yakın oluşu ve vize kolaylığı gibi sebeplerden dolayı sadece jet sosyetenin değil Türk vatandaşlarının da oldukça ilgi gösterdiği tatil bölgeleri arasında yer alıyor. Işıl Reçber ve eşi Rüştü Reçber, iki gün kaldıkları Mykonos Adası ‘nda sadece konaklamaya 26 bin TL ödemiş olsa da Yunan Adaları her bütçeye uygun tatil seçenekleriyle ön planda.

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