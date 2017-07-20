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İspanya Süper Kupası İçin Geri Sayım Başladı

20 Temmuz, 2017 | 14:34

İspanya Süper Kupası İçin Geri Sayım Başladı

Barcelona ve Real Madrid arasında oynanacak İspanya Süper Kupası maçları için geri sayım başladı.

İspanya’da süper kupa heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler, dünyanın en önemli derbisine, El Clasico’ya, sahne olacak iki müthiş mücadeleyi izleme fırsatı bulacak.

La Liga şampiyonu Real Madrid ile Kral Kupasını müzesine götüren Barcelona, bu kez kozlarını İspanya Süper Kupası ‘nı kazanabilmek için paylaşacak.

Yıldızlar İspanya Süper Kupası İçin Çarpışacak

Bir tarafta Messi, Suarez Neymar, diğer tarafta Ronaldo, Gareth Bale ve Benzama! Dünyaca ünlü yıldızlar, 12 ile 15 Ağustos tarihlerindeki iki dev maçla İspanya Süper Kupası finalinde sahada olacaklar.

İki muhteşem El Clasico’ya sahne olacak İspanya Süper Kupası maçlarının ilki 12 Ağustos’ta Barcelona’nın mabedi Camp Nou Stadında ikincisi ise 15 Ağustos 2017 tarihinde Madrid Santiago Bernabeu Stadında oynanacak.

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Barcelona, İspanya Süper Kupa, Real Madrid,

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