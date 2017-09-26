İspanyol Tasarımcı İle Anlaştı

26 Eylül, 2017 | 11:28

Ünlü İspanyol tasarımcı Andres Acosta, Tülin Şahin ile anlaştı.

Dünyaca ünlü yıldızları giydiren İspanyol tasarımcı Andres Acosta, moda çekimi için bu kez Tülin Şahin ile çalıştı.

Conde Nast Traveler Spain ve Vogue Spain çekimleri Çırağan Sarayı’nda gerçekleşti. Fotoğrafları Merve Özcan çekti. Dünyaca ünlü dergilerin İspanyol edisyonları Tülin Şahin hakkında övgü dolu yorumlar yaptı.