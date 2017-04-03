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İstanbul Caz Festivali İçin Geri Sayım Başladı

03 Nisan, 2017 | 10:41

İstanbul Caz Festivali İçin Geri Sayım Başladı

Bu yıl 24’üncü kez gerçekleştirilecek İstanbul Caz Festivali için geri sayım başladı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 24. kez düzenlenecek İstanbul Caz Festivali ‘nin programı açıklandı.

4-20 Temmuz tarihlerinde, “Aç Kapıyı Gir İçeri” sloganıyla gerçekleşecek İstanbul Caz Festivali ‘nde yerli yabancı 200’ün üzerinde sanatçı cazseverlerle buluşacak. Caz Festivali kapsamında verilecek olan 50’nin üzerinde konser, İstanbul’da 20 farklı mekanda gerçekleşecek. Festivalin açılış gecesi ise Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi’nde yapılacak.

Festival Biletleri Satışta

24. İstanbul Caz Festivali’nin biletleri, 3 Nisan Pazartesi günü 10.30’dan itibaren Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden (pazar hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) satışa çıkıyor.

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İstanbul Caz Festivali, İstanbul Kültür Sanat Vakfı,

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