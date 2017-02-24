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İstanbul Kırmızısı İtalya’da

24 Şubat, 2017 | 11:45

İstanbul Kırmızısı İtalya Gösterimi

Ferzan Özpetek’in annesine adadığı yeni filmi İstanbul Kırmızısı basın gösterimiyle İtalya’da…

Ferzan Özpetek, iki ay önce vefat eden annesi Nesrin Subaş Özpetek için aynı adlı romanından yola çıkarak çektiği 11’inci filmi İstanbul Kırmızısı ile Roma’da basınının karşısına çıktı.

İstanbul Kırmızısı İtalya’da

İtalya’da 2 Mart’ta, 200 salonda gösterime girecek olan İstanbul Kırmızısı’nın oyuncu kadrosunda Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün, Mehmet Günsür, Nejat İşler, Çiğdem Onar, Serra Yılmaz ve Zerrin Tekindor gibi isimler yer alıyor. Film, Türkiye’de ise 3 Mart’ta gösterime girecek.

Gecenin geliri çocuklara

Roma’daki Adriano Sinemaları’nda, dün akşam yapılan özel gösterimin geliri, onkoloji hastası çocukların tedavisi için kullanılmak üzere San Adriano Hastanesi´ne bağışlanacak.

Filmin Konusu

Film, 20 yıldır Londra’da yaşayan yazar Orhan Şahin’in, yönetmen Deniz Soysal’ın ilk kitabı üzerine çalışmak için birkaç günlüğüne İstanbul’a gelişi, yönetmenin aniden ortadan kayboluşu ve burada tanıştığı Neval’le birlikte aşkı buluşunu konu ediniyor.

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Ferzan Özpetek, İstanbul Kırmızısı, İtalya,

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