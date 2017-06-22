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İstanbullular Tüm Dünyayla Birlikte Yoga Yaptı

22 Haziran, 2017 | 13:00

İstanbullular Tüm Dünyayla Birlikte Yoga Yaptı

Dünyanın her yerinde 21 Haziran tarihinde kutlanan Uluslararası Yoga Günü, İstanbul’da da renkli görüntülere sahne oldu.

Uluslararası Yoga Günü, Adnan Çabuk Yoga Vakfı ve Hindistan Başkonsolosluğu işbirliği ile Akmerkez ev sahipliğinde Üçgen Teras’ta renkli görüntülere sahne oldu.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleşen etkinlikte, Hindistan Başkonsolosu Purnojyoti Mukherjee, “Beden ve zihni birleştiren yoga pratiği dünyayı birleştirmede büyük bir rol oynuyor. Yoga tek başına insanı hastalıklardan kurtarmaz belki ama bir esenlik garantisidir” diyerek yoganın önemine değindi.

“Kendi özümüzden çok kopuk yaşıyoruz. Yoga ise kendimizi ve özümüzü bulmak için en iyi bağlantı yolunu kuruyor” diyen Mukherjee misafirlere de yogayı hayatın bir parçası haline getirmelerini tavsiye etti.

İstanbullular Tüm Dünyayla Birlikte Yoga Yaptı

Etkinlikte yüzden fazla kişi aynı anda yoga yaptı. Uluslararası Yoga Günü, çeşitli söyleşi ve renkli aktivitelerle kutlandı. Etkinlik kapsamında Meditatif rehberi Mert Güler ve Türkiye’de hizmet veren farklı yoga okullarının her seviyeye uygun yoga çalışmaları, nefes ve aktivitelerini ile misafirler gün boyu yoga uygulamalarını deneyimledi.

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Hindistan, yoga, Yoga Günü,

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