İşte Demet Akalın’ın Çizmeleri

26 Eylül, 2017 | 12:04

Çıktığı Amerika tatilinde sık sık fotoğraf paylaşan Demet Akalın, bu kez yeni aldığı çizmelerini paylaştı.

Amerika’da tatil yapan ünlü şarkıcı haftalar öncesinden ayırttığı çizmelerine sonunda kavuştu.

Ünlü şarkıcı, çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Yves Saint Laurent marka üzeri swarovski taşlarla süslü çizmenin fiyatı 8 bin Euro (33 bin TL).