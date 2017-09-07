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İşte En Şık Erkek: Zayn Malik

07 Eylül, 2017 | 15:07

GQ dergisinin her yıl düzenlediği ‘GQ Men of the Year 2017’ töreni önceki gün Londra’da gerçekleşti.

Ünlü isimlerin ödül aldığı gecede ‘Yılın En Şık Erkeği’ Zayn Malik seçildi.

One Direction grubundan ayrıldıktan sonra kariyerine tek başına devam eden Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı Zayn Malik (24), gecede yılın en şık erkeği ünvanının sahibi oldu.

ABD’li aktör Jared Leto (45) ‘Yılın Aktör’ü olurken, ‘Star Wars’ filminin başrolü usta oyuncu Mark Hamill (65) ‘Yılın Simge’si seçildi. Kendine has tarzıyla ve kazıttığı saçlarıyla güzellik anlayışınına yeni bir boyut getirmeyi hedefleyen İngiliz model Adwoa Aboah (25) ise ‘Yılın Kadını’ ödülüne layık görüldü.

 

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En Şık Erkek, Zayn Malik,

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