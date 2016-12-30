30 Aralık, 2016 | 12:54

Alfred Hitchcock’un korku filmi Sapık’ı izleyen kedinin görüntüleri yılın en iyi kedi videosu seçildi.

Togepi adlı 9 aylık Tekir-Bengal kırması kedinin, İngiliz yönetmen Alfred Hitchcock’un 1960 yapımı ünlü korku filmi Sapık’ı izlerken çekilen videosu tıklanma rekoru kırmıştı.

Görüntülerde kedinin, filmde Lila Crane karakterinin mumyalaşmış ve iskeleti çıkmış Norma Bates’i fark ettiği sahnede büyük bir heyecan yaşadığı dikkat çekiyor. Videonun sonunda duyulan çığlık ile zıplayan Togepi, olduğu yerden hızla uzaklaşıyor.

İşte Yılın En İyi Kedi Videosu