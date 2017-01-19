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İsveç Rock Festivalinde Sahne Alacak İsimler Belli Oluyor

19 Ocak, 2017 | 19:46

Dünyanın en önemli müzik festivallerinden olan İsveç Rock Festivalinde sahne alacak isimleri belli oluyor.

İsveç Rock Festivalinde Sahne Alacak İsimler Belli Oluyor

Her yıl haziran ayında binlerce müzikseveri ağırlayan İsveç Rock Festivali, muhteşem konserlere ve sahne şovlarına konu oluyor. Dünyanın en önemli müzik festivalleri arasında gösterilen İsveç Rock Festivali’nde sahne alacak sanatçıları belirlemek ise rock müzik tutkularına bırakılıyor.

Bu yıl 7-10 Haziran tarihlerinde İsveç’in Sölvesborg kentinde gerçekleşecek festival için dünyaca ünlü bir çok müzik grubu başvuruda bulundu. 900’ün üzerinde rock müzik grubu arasından seçilen 135 grup, son tur oylamasına kaldı.

İki Türk Grubu Var

Festivalin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda 17 Ocak tarihinde başlayan ve ayın 27’sine kadar devam edecek ikinci tur oylanmasına katılmaya hak kazanan gruplar arasında iki Türk grubu da yer alıyor.

2006 yılında kurulan ve Southern, Groove, Thrash Metal tarzlarıyla dikkat çeken Black Tooth ile 2015 yılında kurulan Glam Metal ve Hard Rock tarzı müzikler yapan The Madcap, festivalde Türkiye’yi temsil etmek için yarışacak gruplar.

The Madcap İsveç yolunda

The Madcap İsveç Rock Festivali

The Madcap grubu sosyal medya hesabından “Dünyanın en büyük Rock festivallerinden birisi olan Sweden Rock’da yer alabilmek için 900 gruptan ilk 135’e seçildik. Türümüzün önemli festivallerinden Sweden Rock Festivali 2017’de Aerosmith, Scorpions gibi devlerle birlikte sahne alabilmemiz için bize destek olur musunuz? Şimdi online oylama vakti. Önce 25, sonra 4 grup arasına seçilirsek, festivalde sahne alacağız” şeklinde bir açıklama yaptı.

Black Tooth ile Yeniden

Black Tooth İsveç Rock Festivali

Daha önce İsveç Rock Festivalinde boy gösteren Black Tooth Grubundan yapılan açıklamada ise, “Black Tooth, 2009 Sweden Rock Festivali performansının üzerinden 8 sene geçtikten sonra yeniden İsveç yolundayız. Black Tooth 900’ün üzerinde grubun katıldığı yarışmanın ilk etabında 135 grubun arasına girdi. 17–27 Ocak tarihleri arasında yapılacak oylama sonucunda öne çıkan 25 gruptan son elemelere kalan dördü bu seneki festivalde Aerosmith ve Scorpions gibi devlerle beraber sahne alacak” ifadelerine yer verildi.

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Black Tooth, İsveç Rock Festivali, The Madcap,

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