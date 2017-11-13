İtalya’da Aşk Tatili

13 Kasım, 2017 | 22:27

Futbolcu Arda Turan sevgilisi Aslıhan Doğan İtalya’da aşk tazeledi.

ROMANTİK BİR İTALYA BALAYI TATİLİ İÇİN TIKLAYINIZ

İkili aşklarına kaldıkları yerden devam ediyor. Kısa süreli ayrılık yaşayan çiftten Arda Turan’ın adı son bir yılda Rus manken Miranda Shelia, Ebru Şallı, Didem Soydan, Yağmur Ünal ve Özge Ulusoy ile anılmıştı.

Aslıhan Doğan sonunda “Artık bitti. Dönüşü yok” demişti. Bu arada dünyaca ünlü Lübnanlı modacı Elie Saab’ın oğlu Celio Saab ile görüşmeye başlamıştı.

Posta Gazetesi’nde yer alan habere göre; Arda Turan, 7 Ekim gecesi Aslıhan Doğan’ın, Çubuklu’da ailesiyle oturduğu villanın önüne gitti. Aslıhan Doğan’ı kapıda saatlerce bekledi, art arda mesajlar çekti. Uzun süre “Olmaz” cevabını aldı.

Araya Tansel adlı ortak bir arkadaşlarını soktu. Saatler gece yarısını gösterdiğinde Arda Turan başarılı oldu. Aslıhan Doğan çapkın aşkının özrünü kabul etti. İkili bir aylık ayrılığın ardından yeniden bir arada. Çift şu sıralar İtalya-Floransa’da tatil yapıyor.