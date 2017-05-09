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İtalya’da Bu Kasabaya Yerleşenlere Para Ödenecek

09 Mayıs, 2017 | 12:10

İtalya’da Bu Kasabaya Yerleşenlere Para Ödenecek

İtalya’da nüfus kaybı yaşayan kasabaya yerleşenlere para ödenecek.

İtalya’nın kuzeyindeki Liguria bölgesinde yer alan Bormida isimli kasaba, nüfus yaşlanması ve kısıtlı iş imkanları gibi sebeplerle neredeyse bir ‘Hayalet Kasaba’ya dönmek üzere.

Yaklaşık 400 kişinin yaşadığı Bormida kasabasında nüfusun gün geçtikçe erimesini engellemek isteyen belediye başkanı, çareyi bir teşvik programı hazırlamakta buldu.

BBC’nin haberine göre; Başkan Daniele Galliano, kasabaya gelip ev alan ya da kiralayıp burada yaşamaya başlayanlara 2000 avro ödemeyi planlıyor. Ayrıca ev kiralamayı düşünenlere de İtalya standartlarının oldukça altında fiyatlarla ev kiralama fırsatı sunulacak.

Sosyal medyadan talep yağıyor

Haberin kısa sürede yayıldığı İtalya’dan çok sayıda kişi başkana sosyal medyadan ulaşarak burada yaşama taleplerini iletti. Talep gönderenler arasında Hindistan, ABD ve Kanada gibi ülkelerin vatandaşlarının da olması dikkatlerden kaçmadı.

Huzur Arayanlar Gelsin

Doğası ve yemekleriyle ön plana çıkan kasabada yaşama niyeti olanlara buranın yerel halkından bir de mesaj var; stresten uzak, sakin, doğal bir yaşamı tercih edenler burada mutlu olabilirler.

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Bormida, İtalya,

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