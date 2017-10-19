İtalya’dan Dönen Helin Avşar Ablasını Savundu

19 Ekim, 2017 | 11:39

İtalya tatilinden dönen Helin Avşar, spor yaparken görüntülendi.

İtalya’da bir haftalık tatilin ardından İstanbul’a dönen Helin Avşar, önceki gün İstinye sahilinde yürüyüşteydi.

Habercilerle ayaküstü sohbet eden Avşar, ablası Hülya Avşar’ın tartışma yaratan “Erkeklerin arada bir çaktırmadan aldatması gerekir” sözleriyle ilgili soru üzerine şöyle dedi: “Bana göre çok abartılıyor.”