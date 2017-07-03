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İtalyan Milyarder Miami’de

03 Temmuz, 2017 | 13:06

Gianluca Vacchi Miami Tatili

Geçtiğimiz günlerde Bodrum’a gelen İtalyan milyarder Gianluca Vacchi, Miami’de tatil yapıyor.

İtalyan milyarder Gianluca Vacchi yaz tatilinin Amerika Turları ile geçiren ünlülerden biri oldu. Ünlü iş adamı önceki gün jet sosyetenin tatil bölgesi, Miami sahillerinde, objektiflere takıldı.

Tek başına Miami’de denizin ve güneşin tadını çıkaran Gianluca Vacchi, kendine özgü tarzıyla yine beğeni topladı. 49 yaşındaki İtalyan milyarder tüm günü sahilde geçirdikten sonra renkli Miami gecelerinde gönlünce eğlendi.

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