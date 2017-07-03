Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

İvana Sert İlk Defa Sokak Defilesinde Yürüdü

03 Temmuz, 2017 | 13:27

İvana Sert İlk Defa Sokak Defilesinde Yürüdü

Tamzara dokuması defilesinin baş mankeni İvana Sert, ilk defa bir sokak defilesinde yürüdü.

200 Yıllık ‘Tamzara Dokuması’ ile yapılan 40 kıyafet sokakta düzenlenen defile ile tanıtıldı. Tarihi Tamzara Mahallesi sokaklarında gerçekleşen defilenin baş mankenliğini İvana Sert yaparken koreografisini ise Ünlü Modacı Uğurkan Erez üstlendi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen defileyi yaklaşık 3 bin kişinin izledi. organizasyon için Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından birçok Tamzaralı mahalleye akın etti. Defile öncesi Keman sanatçısı Ceren Aksan canlı performans sergiledi.

İvana Sert İlk Defa Sokak Defilesinde Yürüdü

İvana Sert Büyük İlgi Gördü

Tamzara kumaşı ile Ahmet Giray tarafından tasarlanan 40 kıyafet mankenler tarafından sergilendi. Özellikle İvana Sert giydiği kıyafet ve sokakta sempatik yürüyüşü ile büyük ilgi çekti.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
İvana Sert, Tamzara,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Yılın Çifti Balayı İçin Maldivler’de

Yılın Çifti Balayı İçin Maldivler’de

Geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturan Fahriye Evcen Burak Özçivit çifti, balayı için Maldivler'de...
Bu Yaz Halkidiki Tatili Yapmak İçin 5 Geçerli Neden

Bu Yaz Halkidiki Tatili Yapmak İçin 5 Geçerli Neden

Avrupa'nın Maldivler'i olarak bilinen Halkidiki tatili yapmak için geçerli 5 neden...
İstanbullular Tüm Dünyayla Birlikte Yoga Yaptı

İstanbullular Tüm Dünyayla Birlikte Yoga Yaptı

Dünyanın her yerinde 21 Haziran tarihinde kutlanan Uluslararası Yoga Günü, İstanbul'da da renkli görüntülere sahne oldu.
Ünlüler Neden Yunanistan’dan Ev Alıyor

Ünlüler Neden Yunanistan’dan Ev Alıyor

Birçok ünlü isim Yunanistan ve Yunan Adalarında yatırım yapmaya başlayınca akıllara 'Ünlüler Neden Yunanistan'dan Ev Alıyor' sorusu geliyor.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.