İvana Sert İlk Defa Sokak Defilesinde Yürüdü

03 Temmuz, 2017 | 13:27

Tamzara dokuması defilesinin baş mankeni İvana Sert, ilk defa bir sokak defilesinde yürüdü.

200 Yıllık ‘Tamzara Dokuması’ ile yapılan 40 kıyafet sokakta düzenlenen defile ile tanıtıldı. Tarihi Tamzara Mahallesi sokaklarında gerçekleşen defilenin baş mankenliğini İvana Sert yaparken koreografisini ise Ünlü Modacı Uğurkan Erez üstlendi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen defileyi yaklaşık 3 bin kişinin izledi. organizasyon için Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından birçok Tamzaralı mahalleye akın etti. Defile öncesi Keman sanatçısı Ceren Aksan canlı performans sergiledi.

İvana Sert Büyük İlgi Gördü

Tamzara kumaşı ile Ahmet Giray tarafından tasarlanan 40 kıyafet mankenler tarafından sergilendi. Özellikle İvana Sert giydiği kıyafet ve sokakta sempatik yürüyüşü ile büyük ilgi çekti.