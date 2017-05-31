Ivanka Trump, Çiğnenmiş Sakıza Servet Ödedi

31 Mayıs, 2017 | 11:43

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Dan Colen imzalı ‘Sakız’ tablosuna servet ödedi.

Sanata olan düşkünlüğü ile sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında yer alan Ivanka Trump, çiğnenmiş sakızlardan oluşan bir tabloya 2 milyon dolar ödedi.

İşte çiğnenmiş Sakızlardan oluşan o tablo

Pahalı sanat zevki ile zaman zaman eleştirilen Ivanka Trump, Dan Colen imzalı ‘Sakız’ tablosunu satın aldı. Tablonun değerinin 2 milyon dolar civarında olduğu konuşuluyor.

Ivanka Trump pahallı zevkleriyle dikkat çekiyor

Ivanka Trump, pahallı sanat eserleri koleksiyonu ile tanınıyor. New York’ta 4 milyon dolarlık bir apartman dairesinde yaşayan Trump’ın evinin her bir köşesinde değerleri binlerce dolarları bulan sanat eserleri bulunuyor.