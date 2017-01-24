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Jackie Chan Kung Fu Yoga İle Hindistan’da

24 Ocak, 2017 | 09:34

Ünlü Aktör Jackie Chan, Hindistan’ın Mumbai kentinde düzenlenen yeni filmi Kung Fu Yoga’nın tanıtımına katıldı.

Jackie Chan Kung Fu Yoga İle Hindistan’da

Jackie Chan, aksiyon ve komediyi bir araya getiren yeni filminin tanıtımı için Hindistan’ın Mumbai kentindeydi. Ocak ayının son haftası vizyona girmesi beklenen Kung Fu Yoga isimli filmin tanıtıma Hintli oyuncular Sonu Sood, Disha Patani, Amyra Dastur’da katıldı.

Jackie Chan Kung Fu Yoga İle Hindistan’da

Tibet’ten Dubai ve Hindistan’a

Çekimlerinin büyük bölümü Hindistan ve Dubai’de yapılan filmde Jackie Chan, Çinli bir arkeoloji profesörünü canlandırıyor. İsmi Jack olan bu karakter Hintli profesör Ashmita ve onun asistanı Kyra ile kayıp olan Magadha hazinesinin peşine düşüyor.

Tibet’in buz mağaralarından Dubai ve Hindistan tapınaklarına kadar uzanan aksiyon ve komedinin bir arada olduğu filmin yönetmen koltuğunda Stanley Tong oturuyor.

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Dubai, Hindistan, Jackie Chan,

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