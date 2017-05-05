Jamie Reed Ve Sevgilisi İspanyol Adalarında

05 Mayıs, 2017 | 12:04

İngiliz TV ünlüsü Jamie Reed ve model sevgilisi Jade Lewis, İspanyol Adalarında tatil yapıyor.

Yaz aylarına doğru yaklaşırken havaların ısınmasıyla Akdeniz’deki adalara olan ilgi de artmaya başladı. Dünyaca ünlü isimler de yavaş yavaş tatile çıkmaya başladı. İngiltere’de yayınlanan ve 20. sezonuna giren TOWIE isimli programın yıldızı Jamie Reed bu isimlerden yalnızca biri.

34 yaşındaki başarılı oyuncu ve model sevgilisi Jade Lewis, Akdeniz’deki en büyük İspanyol Adası Mallorca’da aşk tazeledi. Muhteşem güzellikteki sahilleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Mallorca, magazin dünyasının ünlü isimlerinin de gözdelerinden.

Jamie Reed ve Jade Lewis ikilisi de küçük bir kaçamak yaparak bu güzide İspanyol adasında romantik anlar yaşadı. Kaldıkları otelde havuz başında görüntülenen çift, birbirlerini öpmeye doyamadı.