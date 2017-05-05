Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Jamie Reed Ve Sevgilisi İspanyol Adalarında

05 Mayıs, 2017 | 12:04

Jamie Reed Ve Sevgilisi İspanyol Adalarında

İngiliz TV ünlüsü Jamie Reed ve model sevgilisi Jade Lewis, İspanyol Adalarında tatil yapıyor.

Yaz aylarına doğru yaklaşırken havaların ısınmasıyla Akdeniz’deki adalara olan ilgi de artmaya başladı. Dünyaca ünlü isimler de yavaş yavaş tatile çıkmaya başladı. İngiltere’de yayınlanan ve 20. sezonuna giren TOWIE isimli programın yıldızı Jamie Reed bu isimlerden yalnızca biri.

Jamie Reed Ve Sevgilisi İspanyol Adalarında

34 yaşındaki başarılı oyuncu ve model sevgilisi Jade Lewis, Akdeniz’deki en büyük İspanyol Adası Mallorca’da aşk tazeledi. Muhteşem güzellikteki sahilleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Mallorca, magazin dünyasının ünlü isimlerinin de gözdelerinden.

Jamie Reed Ve Sevgilisi İspanyol Adalarında

Jamie Reed ve Jade Lewis ikilisi de küçük bir kaçamak yaparak bu güzide İspanyol adasında romantik anlar yaşadı. Kaldıkları otelde havuz başında görüntülenen çift, birbirlerini öpmeye doyamadı.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
İspanyol Adaları, Jamie Reed, Mallorca,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Küba’da Büyük Kırmızı Göç

Küba’da Büyük Kırmızı Göç

Küba'da yaşayan kara yengeçleri, ilkbahar yağmurlarının başlamasıyla her yıl ormanlardan kıyıya göç ediyor.
Johnny Depp Disneyland’da

Johnny Depp Disneyland’da

Ünlü aktör Johnny Depp, Karayip Korsanları filmindeki Jack Sparrow karakteriyle Disneyland’da boy gösterdi.
Selda Bağcan Eserleri Dünyaya Açılıyor

Selda Bağcan Eserleri Dünyaya Açılıyor

Universal Music Publishing Group, Selda Bağcan ile dünya çapında edisyon anlaşması imzaladı.
Evlilik Programları Yasaklandı Mı?

Evlilik Programları Yasaklandı Mı?

Yayınlanan 2 yeni KHK sonrası evlilik programlarının yasaklandığı konuşuluyordu. Peki Evlilik Programları gerçekten yasaklandı Mı?

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.