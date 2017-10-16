Jennifer Lopez Abazoğlu’nu Tercih Etti
16 Ekim, 2017 | 13:06
Jennifer Lopez, Los Angeles’ta düzenlenen “One Voice: Somos” konseri için Cengiz Abazoğlu imzalı kırmızı bir elbise tercih etti.
Seksi yıldız; Porto Riko, Karayipler ve Güney Florida’daki yaşanan kasırga afetlerinin mağdurları için düzenlenen “One Voice: Somos” adlı etkinliğe konser vererek destek oldu. Çekimleri Los Angeles’taki Universal Stüdyoları’nda yapılan yardım programı için sahneye çıkan ünlü sanatçı, toplamda 5 kıyafet değiştirdi.
Lopez’in tercihleri arasında ünlü modacı Cengiz Abazoğlu da vardı.
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