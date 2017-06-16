Jennifer Lopez İspanyol Ateşini Yakıyor

16 Haziran, 2017 | 10:52

Jennifer Lopez, İspanyolca şarkılardan oluşan albümünün ilk klibi için kamera karşısına geçti.

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Jennifer Lopez, uzun zamandır beklenen İspanyolca albümünün ilk şarkısı ‘Ni Tu Ni Yo’nun klip çekimleri için Florida sahillerinde kamera karşısına geçti.

47 yaşındaki şarkıcı tün gün süren çekimlerde enerjisiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. Sarı renk derin dekolte elbisesiyle dikkat çeken Jennifer Lopez için “İspanyol Ateşini Yaktı” şeklinde yorumlar yapıldı.