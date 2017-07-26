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Jessica Alba Hawaii Tatilinde

26 Temmuz, 2017 | 09:41

Jessica Alba Hawaii Tatilinde

Jessica Alba ve eşi Cash Warren, Hawaii tatilinde görüntülendi.

ABB’nin dünyaca meşhur tatil bölgesi Hawaii, ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 3. kez anne olacağını açıklayan Jessica Alba ile eşi Cash Warren, Hawaii tatilleri sırasında objektiflere takıldılar.

Çocuklarıyla birlikte oldukça eğlenceli anlar yaşayan çift, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardılar. 36 yaşındaki ABD’li güzelin belirginleşen karnı da dikkatlerden kaçmadı.

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Amerika, Hawaii, Jessica Alba,

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