Jessica Alba Hawaii Tatilinde
26 Temmuz, 2017 | 09:41
Jessica Alba ve eşi Cash Warren, Hawaii tatilinde görüntülendi.
ABB’nin dünyaca meşhur tatil bölgesi Hawaii, ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 3. kez anne olacağını açıklayan Jessica Alba ile eşi Cash Warren, Hawaii tatilleri sırasında objektiflere takıldılar.
Çocuklarıyla birlikte oldukça eğlenceli anlar yaşayan çift, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardılar. 36 yaşındaki ABD’li güzelin belirginleşen karnı da dikkatlerden kaçmadı.
Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Yorum Bırakın
Amerika, Hawaii, Jessica Alba,
Bu habere yapılmış yorumlar
İlk yorum yapan siz olun!
BENZER MAGAZİN HABERLERİ