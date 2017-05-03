Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Johnny Depp Disneyland’da

03 Mayıs, 2017 | 09:31

Johnny Depp Disneyland’da

Ünlü aktör Johnny Depp, Karayip Korsanları filmindeki Jack Sparrow karakteriyle Disneyland’da boy gösterdi.

Çocuklu ailelerin vazgeçilmez tatil rotası Disneyland, geçtiğimiz günlerde Karayip Korsanı Jack Sparrow olarak büyük beğeni toplayan aktör Johnny Depp’i ağırladı.

Johnny Depp, Disneyland Kaliforniya‘yı ziyaret etti. Kaptan Jack Sparrow kostümleri içindeki Johnny Depp başlangıçta hareketsiz durarak Disneyland’ın bir parçası gibi göründü. Ardından beklenmedik bir anda hareket edip, konuşmaya başlayınca tema parkı ziyarete gelenler muhteşem bir sürprizle karşılaştılar.

Karşılarındaki kişinin gerçek Johnny Depp olduğunu gören ziyaretçiler, alkış tutmaya başlayıp bu anı ölümsüzleştirdiler.

Johnny Depp Disneyland’da Video İzle

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Disneyland, Johnny Depp,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Johnny Depp Disneyland’da

Johnny Depp Disneyland’da

Ünlü aktör Johnny Depp, Karayip Korsanları filmindeki Jack Sparrow karakteriyle Disneyland’da boy gösterdi.
Selda Bağcan Eserleri Dünyaya Açılıyor

Selda Bağcan Eserleri Dünyaya Açılıyor

Universal Music Publishing Group, Selda Bağcan ile dünya çapında edisyon anlaşması imzaladı.
Evlilik Programları Yasaklandı Mı?

Evlilik Programları Yasaklandı Mı?

Yayınlanan 2 yeni KHK sonrası evlilik programlarının yasaklandığı konuşuluyordu. Peki Evlilik Programları gerçekten yasaklandı Mı?
Türkiye Rus Generali Konuşuyor

Türkiye Rus Generali Konuşuyor

Ardahan'da inşaat kazısı sırasında tabut içinde bulunan Rus general kısa sürede ülke gündemine oturdu.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.