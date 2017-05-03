03 Mayıs, 2017 | 09:31

Ünlü aktör Johnny Depp, Karayip Korsanları filmindeki Jack Sparrow karakteriyle Disneyland’da boy gösterdi.

Çocuklu ailelerin vazgeçilmez tatil rotası Disneyland, geçtiğimiz günlerde Karayip Korsanı Jack Sparrow olarak büyük beğeni toplayan aktör Johnny Depp’i ağırladı.

Johnny Depp, Disneyland Kaliforniya‘yı ziyaret etti. Kaptan Jack Sparrow kostümleri içindeki Johnny Depp başlangıçta hareketsiz durarak Disneyland’ın bir parçası gibi göründü. Ardından beklenmedik bir anda hareket edip, konuşmaya başlayınca tema parkı ziyarete gelenler muhteşem bir sürprizle karşılaştılar.

Karşılarındaki kişinin gerçek Johnny Depp olduğunu gören ziyaretçiler, alkış tutmaya başlayıp bu anı ölümsüzleştirdiler.

Johnny Depp Disneyland’da Video İzle