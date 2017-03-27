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Justice League Filminden Yeni Fragman Geldi!

27 Mart, 2017 | 15:01

Justice League Filminden Yeni Fragman Geldi!

Yılın en çok merak edilen yapımı Justice League filminden yeni fragman geldi.

DC Comics karakterlerinin bir araya geldiği Justice League (Adalet Birliği) filminin fragmanı yayınlandı. DC Comics evreninden Batman, Wonder Woman, The Flash gibi efsane çizgi roman karakterlerini bir arada göreceğimiz Justice League filmi, bu yılın en çok ses getiren uyarlamalarından olacak.

Filmde, Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) ve The Flash (Ezra Miller) karakterleri, dünyayı koruyacak. 17 Kasım’da vizyona girecek Justice League filminin yeni fragmanı yayınlandı.

İşte merakla beklenen Justice League filminin fragmanı;

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Batman, Justice League, The Flash, Wonder Woman,

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